Ischia Marine Club-Crotone 11-10, battuta la capolista della A2

Un favore alla Canottieri Napoli e tre punti di capitale importanza. La nona giornata di A2 acquisisce un duplice significato. Cade per la prima volta la capolista alla Scandone, dopo l’inaugurazione del Centro federale in pompa magna, e i giallorossi si prendono la vetta del Girone Sud. Tutto merito dei ragazzi di Gennaro Mattiello, che sfoderano una prestazione da applausi tra le mura amiche di Fuorigrotta. E Ischia Marine Club-Rari Nantes Lucio Auditore termina 11-10 (parziali di 4-2, 2-3, 2-3, 3-2).

Si registra il poker di Michele Gargiulo (autore del momentaneo 7-7 e artefice dell’8-7), in evidenza i tre pali colpiti da Marco Napolitano, che si riscatta con una doppietta personale, proprio come quella messa a segno dallo statunitense Casey Lynton. Incidono le reti preziose di Alessio D’Abundo (prima marcatura stagionale), quella spettacolare di capitan Giacomo Saviano e di Mario Coda in superiorità numerica all'incrocio, che chiude definitivamente le ostilità. Cinquina, invece, griffata da Massimo Giacoppo, messinese classe 1983, argento alle Olimpiadi di Londra 2012.

Prova d’orgoglio. Supportati dal pubblico di casa e sorretti dalle parate decisive di Lorenzo Lindstrom, i gialloblu tengono testa alla formazione di Crotone, passano a condurre le operazioni, si portano all’intervallo lungo sul +1 (6-5), si fanno raggiungere e sorpassare, risalgono la china e si prendono con pieno merito l’intera posta in palio.

«È stata sicuramente una partita molto difficile, abbiamo affrontato una squadra molto preparata con dei giocatori di categoria superiore», dice soddisfatto Mario Coda. «È stata una battaglia e non abbiamo sfigurato. Abbiamo preparato tutto al meglio per scontrarci con la capolista», riferisce il numero 4, reduce dal collegiale con la Nazionale giovanile. «Ho dato il massimo come sempre. Spero di essere riuscito ad impressionare il selezionatore Christian Presciutti, perché rincorro l’obbiettivo azzurro da tanto», dichiara Coda. «Abbiamo lavorato tanto sugli errori commessi nel derby con la BricoBros Arechi, ma anche mentalmente per non far crollare il morale della squadra che ci ha contraddistinto da ottobre 2023 ad oggi», conclude il player napoletano (nella foto di Gianluca Madonna).

Nonostante l’assenza pesante del centroboa Stefano Mauro, la compagine allenata da Gennaro Mattiello si è imposta ai danni della quotata avversaria per la promozione in A1. «Fine settimana da incorniciare: è andata benissimo», afferma soddisfatto il tecnico classe 1990. «Siamo stati davvero bravi, perché la partita è andata proprio come l’avevamo preparata alla vigilia», argomenta l’allenatore di Fuorigrotta. «Sono molto contento, perché venivamo dalla brutta prestazione di Salerno. C'eravamo sfaldati sabato scorso, invece alla Scandone abbiamo giocato da squadra, dal riscaldamento fino alla sirena finale», argomenta Mattiello. «Ci voleva una grande vittoria dopo le belle performance contro la Canottieri Napoli e la Vela Nuoto Ancona», chiosa Mattiello.