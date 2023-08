Universiadi 2023, il poker di Viola Scotto Di Carlo

«Chengdu makes dreams come true». Il record di Napoli 2019 è stato infranto anche grazie al poker di medaglie conquistato da Viola Scotto Di Carlo alle Universiadi 2023. Dopo la doppietta maturata ai Giochi del Mediterraneo, ad Orano 2022 (argento nei 50 farfalla e bronzo nella staffetta femminile 4x100 stile libero), la campionessa azzurra si è resa indiscussa protagonista nella provincia del Sichuan, conquistando un argento (staffetta femminile 4x100 stile) e ben tre bronzi (50 delfino, staffetta femminile 4x100 mista, staffetta 4x100 mista all’insegna della parità di genere).

Orgoglio flegreo. Nata a Pozzuoli, vive a Bacoli. L’atleta classe 2003, tesserata per la Napoli Nuoto, si allena con il coach Fabrizio Fusco. «É stata una esperienza ricca di emozioni sin dall’arrivo al villaggio», racconta entusiasta Viola. «Ci siamo ambientati subito, nonostante le nuove circostanze», dice.

Bottino estremamente positivo: quattro metalli pesanti in sei finali disputate. «Sono molto soddisfatta sia dei risultati che ho ottenuto sia delle capacità mostrate in una settimana. E’ stata una rassegna molto impegnativa dal punto di vista fisico e mentale», tiene a precisare.

Evoluzione. «Migliorare tre personali in altrettante gare è il frutto di una buona preparazione svolta durante l’anno», afferma fiera la 20enne, valida rappresentante dell'Italia Team. «La squadra era molto unita, tutti c’erano per tutti, nessuno escluso. I tecnici si sono dedicati al 100% a noi atleti, soddisfacendo ogni nostro bisogno», asserisce la studentessa in design di moda dell’Università Mercatorum, alla sua prima esperienza ai Giochi universitari, nonché la più giovane in quasi tutte le competizioni disputate. E con un bagaglio internazionale decisamente accresciuto.

Vacanze e viaggi. «Prima in Calabria a Diamante e poi negli Stati Uniti a New York. Mi godo il meritato relax, per poi riprendere gli allenamenti a settembre in previsione delle prossime gare ad ottobre», conclude Viola Scotto Di Carlo (nelle foto di Valentin Gabriel Bizzocchetti e Chengdu Fisu World Games). E i sogni si avverano (non solo) a Chengdu.