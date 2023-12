Lazio-Canottieri Napoli 8-8, un pari acciuffato all'ultimo secondo

«Grazie Gianluca». Capitan Biagio Borrelli e compagni riconoscono i meriti dell’estremo difensore giallorosso e si congratulano con Cappuccio per le solite parate decisive e per il gol del pareggio ad un secondo dalla sirena. Un diagonale scoccato dalla distanza che finisce all’incrocio dei pali e determina l’8-8 tra Lazio e Canottieri Napoli (parziali di 1-3, 5-1, 1-2, 1-2).

Le due di testa, Crotone e Ancona, non si fanno male a vicenda (altro 8-8): resta così invariato il distacco. Sfuma però l’aggancio al secondo posto in classifica per il club del Molosiglio, che si vede raggiungere altresì dall’Olympic Roma di Mario Fiorillo (11).

Giornata degli omonimi. «Abbiamo risposto bene nel primo tempo e siamo partiti forte. Poi ci siamo adagiati come se avessimo già la partita in tasca ed è accaduto un vero blackout», riferisce Gianluca Confuorto, autore di una tripletta. «Ancora male l’uomo in più», spiega il numero 5 canottierino. «Creiamo tanto gioco, tante occasioni, però non concretizziamo.

Bisogna stare concentrati dal lunedì, allenarci sempre al massimo delle possibilità e coltivare la mentalità prima in allenamento e poi in partita», argomenta il centrovasca classe 1998.

Stracittadina alla Scandone. Sabato 16 dicembre il derby con l’Acquachiara. «Serve un bagno di umiltà da parte di tutti. Dobbiamo dimostrare in vasca il nostro valore: non possiamo adagiarci sugli altrui complimenti», avverte Confuorto, che detta la linea da seguire. «Dobbiamo giocare più di squadra, che è l’aspetto che ci ha sempre contraddistinto. E nonostante tutto abbiamo avuto dei risultati. Dobbiamo contare di più l’uno sull’altro e non pensare solo a sé stessi», conclude fiducioso il goleador napoletano (nella foto di Gianluca Madonna).