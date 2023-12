Trieste-Posillipo, turno infrasettimanale alla Bianchi

Enrico Caruso e Luca Marziali sono i due ex di turno. Entrambi disputarono la finale di Euro Cup nel 2015 alla Scandone. Allora il portiere calabrese indossava la calottina rossoverde e si distinse particolarmente in semifinale. L’estremo difensore classe 1994 mise in bacheca il trofeo continentale ai danni dell’attuale compagno di squadra classe 1991. Il centroboa marchigiano vestiva all’epoca i colori biancazzurri dell’Acquachiara, poi passò al Posillipo.

Domani sera Caruso e Marziali affronteranno alla Bruno Bianchi (ore 20) capitan Paride Saccoia e soci nel turno infrasettimanale. I ragazzi di Roberto Brancaccio disputeranno la dodicesima giornata contro la Pallanuoto Trieste. «Affrontiamo una squadra molto forte, ben costruita, con ottimi giocatori nei ruoli fondamentali. Trieste è una società da anni nelle posizioni importanti, con un bel gruppo di giovani», dice alla vigilia Saccoia. «Sarà un piacere giocare in una piscina così bella.

Saremo concentrati in tutti i quattro tempi per poter offrire una buona prova», spiega il leader posillipino.

Penultimo turno di regular season. «Non dobbiamo guardare la classifica, può ancora succedere di tutto», osserva il centrovasca classe 1989. Posillipo in attesa di riaggiornare la classifica. «Cercheremo di fare più punti possibili», auspica fiducioso Saccoia. «Vogliamo riscattare la prova con il Telimar Palermo, siamo stati troppo discontinui», afferma il capitano napoletano. «Bisogna sfruttare le occasioni che ci verranno concesse, creando gioco e cercando di essere più cinici», conclude Saccoia (nella foto di Pierpaolo Capano).