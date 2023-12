Napoli Futsal, l'ex Cacau interdetto dalla Fifa per sei mesi

Interdizione di sei mesi. Interviene la Fifa in merito alla vicenda Cacau. Il massimo organismo sportivo, presieduto da Gianni Infantino, che governa il calcio, il futsal e il beach soccer, e che ha come motto «For the Game, For the World», ha sanzionato il brasiliano Ricardo Camara Sobral, ex allenatore del Napoli Futsal.

Provvedimento. All’indirizzo del classe 1971, ex giocatore di calcio a 5, che ha militato anche nella Seleçao, prima di intraprendere la carriera da tecnico nel 2012, è stato comminata l’interdizione dallo svolgimento di ogni attività sportiva, in qualsivoglia competizione, per un massimo di sei mesi, sino al saldo dell’importo spettante al Napoli Futsal.

La società partenopea, guidata dall’imprenditore Serafino Perugino, ringrazia l’avvocato Mattia Grassani per l’operato svolto. «Si tratta di una soddisfazione che sancisce la nostra vittoria morale fuori dal campo per un diritto che abbiamo fatto rispettare», commenta il così il patron azzurro.