Mondiali femminili, record di spettatori. Infantino: «Stiamo assistendo alla storia»

Un mondiale da record, quello in Australia e Nuova Zelanda. Per la prima volta nella storia del calcio femminile è stato superato il numero massimo di presenze di pubblico mai registrato: sono stati 1.367.037 infatti gli spettatori totali fino a questo momento. Il precedente record risaliva ai Mondiali in Canada del 2015 con 1.353.306.

Esulta il presidente della Fifa, Gianni Infantino: «Ad oggi sono state disputate 12 partite con presenze superiori a 40 mila, a dimostrazione del fatto che questa Coppa del Mondo femminile è passata dall'essere un torneo per squadre a un evento seguito a livello globale. Ecco perché stiamo assistendo alla più grande Coppa del Mondo femminile di sempre».