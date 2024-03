Infantino boccia il cartellino blu: «Non verrà utilizzato a livello d'elite. Bisogna proteggere la tradizione del gioco»

Il cartellino blu non verrà introdotto. Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha categoricamente escluso la prospettiva che i cartellini blu possano avere un ruolo nel calcio di alto livello.

Il nuovo cartellino sarebbe dovuto essere uno strumento a disposizione degli arbitri per sospendere temporaneamente un giocatore. I protocolli che avrebbero dovuto essere pubblicati il 9 febbraio erano stati approvati in una riunione del consiglio di amministrazione dell'organismo dell'International Football Association Board ( Ifab), all'inizio di quella settimana. Quando le notizie sul cartellino blu sono circolate l'8 febbraio, hanno ricevuto una reazione piuttosto negativa e l'Ifab ha avuto la necessità di ulteriori colloqui all'assemblea generale annuale dell'organizzazione.

Cartellino blu, la Fifa precisa: «Sperimentazione solo in competizioni minori»

Alla vigilia dell'incontro a Loch Lomond, Infantino ha dichiarato: «Non verranno utilizzati cartellini blu a livello d'élite. Questo è un argomento che per noi non esiste. La Fifa è completamente contraria ai cartellini blu.

«Ogni proposta e ogni idea deve essere trattata con rispetto, ovviamente. Ma, una volta guardata, bisogna anche proteggere il gioco, l'essenza del gioco, la tradizione del gioco, e non esiste il cartellino blu». La sperimentazione quindi proseguirà ma in categorie più basse rispetto a quanto previsto dal protocollo originale del 9 febbraio. Nelle serie minori potrebbe avvenire in futuro l'introduzione del cartellino blu ma nel calcio di alto livello non si arriverà in alcun modo a questa novità.