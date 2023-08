Italia fuori dal Mondiale: il Sudafrica vince 3-2 con un gol al 92'. Fine di un'era

L’Italia è fuori dal Mondiale. Va avanti il Sudafrica che batte 3-2 le azzurre di Milena Bertolini. Disfatta. Un’altra delusione enorme dopo l’Europeo. Niente, le Ragazze Mondiali, quelle del 2019, non ci sono più. È tempo davvero di rifondare. Nessuno se l’aspettava la sconfitta di questa mattina e a rendere il tutto assai più difficile da mandare giù è arrivato il risultato della Svezia che ha battuto l’Argentina. L’Italia sarebbe andata avanti pure con il pareggio. E invece la rete di Kgatlana al 92’ ci manda all’inferno. Eppure era iniziata bene, con il rigore di Caruso al minuto 11. Fallo su Baccari e la Juventina è brava a incrociare il destro. Ma il primo errore clamoroso della giornata è quello di Orsi, mandata in campo contro ogni previsione al posto dell’infortunata Salvai: nel tentativo di passare il pallone a Durante, lo fa senza guardare la posizione della compagna tra i pali. Autogol clamoroso. E 1-1 alla fine del primo tempo. Nella ripresa passa poi il Sudafrica col mancino di Magaia che è brava col diagonale sfruttando un buco dietro. Nel frattempo era entrata Girelli che poi ha propiziato col colpo di testa il momentaneo 2-2 sempre di Caruso (dopo lungo controllo Var per un tocco di mano) prima della rete in pieno recupero che chiude la storia. Quasi sicuramente si chiude anche l’era Bertolini.