Avvocati esperti in diritto internazionale dello sport, giudici della FIFA e arbitri del Tribunale arbitrale dello Sport di Losanna si incontreranno sabato 24 giugno a Villa Rufolo a Ravello per dibattere alcune delle principali questioni giurdiche che riguardano il mondo dello sport.

I giuristi dell’associazione internazionale Rex Sport, provenienti da ogni angolo del mondo (Brasile, Stati, Belgio, Spagna, Portogallo, Inghilterra, Svizzera, Qatar, Cina) hanno scelto la costiera amalfitana per ospitare i lavori della assemblea generale e approfondire anche gli aspetti legali del calcio alla vigilia dell’ormai prossima campagna di trasferimenti di calciatori.



L’avvocato Ettore Mazzilli, presidente di Rex Sport, ha tenuto a sottolineare che la scelta della Costiera quale sede per celebrare l’assemblea associativa 2023 non è stata casuale: «E' il giusto tributo verso due dei propri associati, l’avvocato Salvatore Civale e il professore Michele Colucci, entrambi campani e grandi sportivi».

Tra i relatori al convegno i legali di Barcellona e Real Madrid, che faranno aggiornamenti sulla situazione della SuperLega.

