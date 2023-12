Canottieri Napoli-Olympic Roma 10-12, primo ko per i giallorossi

Un tuffo nel glorioso passato. Si ritrovano alla Scandone (non a caso) al termine di Posillipo-Telimar Palermo (8-15) e prima di Canottieri Napoli-Olympic Roma 10-12 (parziali di 2-3, 2-3, 3-4, 3-2). Direttore tecnico rossoverde Pino Porzio (in felpa bianca), allenatore dei capitolini Mario Fiorillo (in felpa nera), Collare d’Oro al merito sportivo, capitano del Settebello oro olimpico a Barcellona 1992, campione d’Europa a Sheffield 1993, campione del mondo a Roma 1994, sette volte campione d’Italia con il Posillipo tra il 1985 e il 1996, inserito nella Walk of Fame dello sport italiano per celebrare gli atleti che hanno fatto grande il nostro Paese.

Insieme hanno condiviso momenti importanti, insieme hanno trionfato con il Posillipo e con la Nazionale, protagonisti del Grande Slam, portando ad alta quota Napoli e l’Italia. E ora continuano a promozionare la pallanuoto all’ombra del Vesuvio e nella Capitale, forti della loro passione e del loro entusiasmo da trasferire alle giovani generazioni (nella foto di Pierpaolo Capano).

Inseguimento giallorosso. Sono cinque i gol di Gianluca Confuorto messi a segno a Fuorigrotta. Il sito della Fin e il tavolo della giuria continuano a commettere errori nel riportare le giuste marcature e a ravvisare falli ed espulsioni tanto che si rigiocherà De Akker Bologna-Posillipo e Rari Nantes Lucio Auditore-Canottieri Napoli.

L'ennesimo approccio sbagliato alla gara. Primo ko interno. Si tratta della prima sconfitta stagionale, che può servire da lezione per i ragazzi di Enzo Massa, che in acqua devono dimostrare di essere i favoriti alla vittoria finale del Girone Sud e non soltanto a parole. Scatta in maniera tardiva la consapevolezza delle potenzialità dei giallorossi, che però quando sale il livello diventa complicato recuperare il gap accumulato.