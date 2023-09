Napoli-Zielinski rieccoci: il rinnovo si fa nel 2024

Il mercato estivo si è chiuso ormai da due settimane, ma per il Napoli e Piotr Zielinski continuerà nei prossimi mesi. Tra un anno, infatti, il centrocampista polacco sarebbe libero da ogni vincolo con il club azzurro, che però vorrebbe estendere l'accordo ancora per qualche anno per trattenere Piotr o quantomeno non perderlo a costo zero in estate.

Ecco perché, secondo quanto riportato da Sportmediaset, le parti sarebbero tornate a sentirsi in questi giorni per poter trattare un accordo rivisto verso il basso: Zielinski non guadagnerà più i 3,5 milioni di euro a stagione percepiti fin qui, l'ingaggio sarà poco meno che dimezzato in vista anche dei 30 anni del polacco. Nell'ultima estate, l'azzurro ha detto no a un'offerta monstre in arrivo dall'Arabia Saudita per poter continuare con il Napoli.