Napoli, Osimhen e Kvara opera d'arte per i motociclisti azzurri

Sono finiti i tempi in cui il luogocomune voleva i napoletani in moto senza casco. Oggi il casco in città si porta eccome, magari anche con sopra i volti dei campioni del cuore. È il caso del casco diventato virale con sopra raffigurati i volti di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, campioni del Napoli da scudetto: l'opera realizzata a mano dall'artista sudamericano Juan Pablo Gimenez è diventata virale sui social, molto apprezzata dai tifosi azzurri. Che ora magari porteranno il casco per un motivo in più.