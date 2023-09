Napoli, riecco subito Politano: partirà per Genova

Il brutto infortunio sembra già alle spalle. Matteo Politano brucia le tappe e l'infortunio al soleo della gamba destra potrebbe già diventare un ricordo contro il Genoa. «Si è fatto male con l’Italia nella prima partita ma sarà con noi domani» ha infatti detto Garcia in conferenza, aggiungendo: «Non avrà i 90’ nelle gambe anche per non rischiare nulla, però potrebbe giocare, magari a gara in corso».

Una buona notizia per il Napoli e per lo stesso Garcia. Questa mattina l'esterno azzurro si è allenato con il gruppo che si è ricreato ieri dopo tutti i rientri dalle nazionali. Gollini e Demme invece hanno svolto lavoro personalizzato in campo. La squadra raggiungerà Genova stasera.