Politano al Napoli a vita, l'agente: «Ne abbiamo parlato con il club»

A Napoli fino alla fine della carriera. Anche Matteo Politano starebbe pensando di fermarsi in azzurro così a lungo. «Vorrebbe legarsi al Napoli a vita come Di Lorenzo perché sta benissimo nel club e in città.

In questo momento è concentrato a fare un grande anno tra campionato, Champions e Nazionale. Quando il Presidente vorrà, troverà sempre la nostra disponibilità» le parole di Mario Giuffredi, agente del calciatore azzurro.

Un rinnovo di cui si è già accennato: «Durante le trattative per Di Lorenzo e Mario Rui, De Laurentiis mi ha chiesto di parlare anche del rinnovo di Politano. Ne abbiamo parlato un po', ma poi non ci sono state le condizioni per portare avanti il discorso. È arrivata la convocazione in nazionale dopo aver giocato le prime partite in maniera importante» ha concluso l'agente parlando a Tmw Radio.