Non c'è posto per Matteo Politano nella lunga lista di Luciano Spalletti per la nazionalke italiana. L'esterno del Napoli è stato escluso dall'ex allenatore per questa sosta delle nazionali di marzo, l'ultimo appuntamento ufficiale prima della lunga corsa verso quello che sarà l'Europeo 2024.

Un Europeo che dunque difficilmente Politano giocherà. Nella lista invece ci sono regolarmente gli altri calciatori azzurri: innanzitutto Giovanni Di Lorenzo, poi Giacomo Raspadori, quindi anche Alex Meret, l'altro napoletano in dubbio ma chiamato da Spalletti viste anche le indisponibilità di Di Gregorio e Provedel a questo giro.

La buona notizia invece si chiama Michael Folorunsho: il centrocampista italo nigeriano è stato chiamato per la prima volta in nazionale dopo le ottime prestazioni con la maglia del Verona in questo campionato. Il calciatore è in prestito dal Napoli e proprio in azzurro tornerà a fine anno.