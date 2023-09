Braga-Napoli ad alta tensione? Le info per i tifosi in trasferta

Esordio di Champions League in Portogallo. Il Napoli di Rudi Garcia affronterà il Braga il prossimo mercoledì. Come riportato dai canali ufficiali, il club invita i tifosi azzurri a visionare le informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, il regolamento d’uso dello stadio e la lista degli oggetti e comportamenti vietati per la trasferta al Estádio Municipal de Braga.

Per tutti i tifosi che saranno in Portogallo la prossima settimana è previsto un punto di incontro a Praça Conde de Agrolongo, dal quale sarà possibile raggiungere lo stadio a piedi o con i mezzi pubblici nella maniera più sicura con le autorità previste. I cancelli di ingresso allo stadio apriranno due ore prima del calcio di inizio del match.