Missione Champions. Il Napoli veste i panni di Re Artù e proverà ad estrarre i tre punti dallo stadio nella roccia. Esordio domani sera in trasferta a Braga per i campioni d'Italia nell’impianto comunale della cittadina portoghese che è stato realizzato nel fianco di una parete rocciosa ancora visibile nell’arena dell’Estádio Municipal. Gli azzurri sono reduci dal pareggio in rimonta a Marassi con il Genoa di sabato scorso e proveranno ad approfittare della vetrina europea per gettarsi alle spalle un avvio di stagione con qualche singhiozzo di troppo. La trasferta di Braga può essere il giusto trampolino di lancio per la truppa di Rudi Garcia. L'avversario, sulla carta, è alla portata del Napoli. La formazione portoghese - guidata in panchina da Artur Jorge - è reduce dalla sconfitta in campionato patita in casa del Farense (il portiere Matheus che si è preso la responsabilità del ko) e conferma di essere particolarmente fragile in difesa. Finora, infatti, gli «Arsenalistas» (chiamati così perché portano i colori dell’Arsenal) hanno incassato qualcosa come 10 reti nelle prime cinque uscite di campionato. Praticamente due gol a partita al passivo, con la retroguardia che soffre particolarmente le palle alte.

APPROFONDIMENTI Napoli, Garcia sotto processo: De Laurentiis aspetta la reazione Intervista a Costacurta: «Sistemare subito la difesa» Kvaratskhelia, zero gol e qualche lamento: ora vuole riaccendersi in Champions

Il marchio di fabbrica del Braga è il 4-2-3-1, con un gioco che prova a svilupparsi sopratutto sulle fasce. Gli esterni alti cercano incursioni pericolose, sfruttando le sponde della punta, Abel Ruiz. In campionato, il Braga è ancora all'asciutto di vittorie casalinghe. I lusitani sono partiti con un pesante ko casalingo ad opera del Famalicao, riscattandosi in trasferta (due vittorie esterne con il Chaves e il Moreirense), per poi ottenere solo un pareggio tra le mura amiche (con lo Sporting) fino ad arrivare allo stop esterno in casa del Farense (3-1).