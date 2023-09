Braga-Napoli, l'Analisi ignorante: perché non fare un pellegrinaggio a Fatima?

Giusto per sottolineare il momento di benessere che aleggia sulla Ssc Napoli, il volo che doveva portarli a Braga li ha appesi, gli azzurri sono arrivati in ritardo, Mario Rui è stato imbarcato come bagaglio a mano. Ora, non vorrei dire, ma dato che Braga dista tre ore da Fatima, io un pensierino per un pellegrinaggio ce lo farei.

Alla viglia, si era sparsa la voce che, per il debutto in Ucl, Garcia avrebbe schierato Natan titolare.

E invece, nisba.

Il brasiliano, che pure aveva superato l’esame di grammatica, è stato bloccato su Economia Aziendale. Speriamo almeno che per Bologna riesca a superare quello di Statistica applicata.

Dicevamo, sfidiamo il Braga, una squadra che, al posto della Curva, ha una COLLINA

Dodici minuti, esce Rrahmani per problemi muscolari. Sarà una stagione MERAVIGLIOSA!

Dentro Ostigard. Vedrete che il debutto di Natan pure avverrà per esaurimento difensori.

Vittoriuccio Sasamèn, oggi versione MUSTACCIUOLO, si divora un gol su generosa offerta della difesa portoghese.

Poi succede di tutto: PALI, TRAVERSE, Juan Jesus, Madonne

Zambone, fratellone mio, posso sapere CHECAZ HAI PASSATO? Pari la versione tonta di Yebda.

Kvara invece gioca in maniera talmente orribile, da far rivalutare persino la scelta di Garcia di sostituirlo con Zerbin

ATTENZIONE MISCHIA FURIBONDA. Kvara tira, ribatte il portiere, OSIMHEN AAAARGH TIRO RITIRO RIBATTUTO praticamente più che un’occasione da gol è na ‘NZALATA ‘E MARE

RIGOREEEEEEEEEE

NO! Rivisto al Var. In effetti non c’è. Giusto così, anche se stasera manca solo il gol annullato per fuorigioco, poi avimmo fatto Tombola

Cosa può salvarmi dalla depressione di questa sera? Solo la squillante voce del Telecronista

MARIANELLA MOTIVAMI LA VITA

Ancora assalto Napoli, Capefrittata cu ‘a capa storta all’indietro

J DI LO A VOLOOOOOO!

Benedettoilsignore e la palla non voleva entrare manco stavolta

CAPITANO IL MIO CUORE E’ TUO. 0-1

E andiamo al riposo così. ASSA FA

Sintesi di questo primo tempo: sostituite Anguissa, che sennò non lo finiamo in 10 il secondo tempo.

Voi direte: embè, cosa cambierebbe? Niente, pure tenete ragione

Ripresa: Osi in attesa di fare la convergenza ai piedi, prova ad avvicinarsi alla porta ma niente, stasera non gliene va bene una

Noi intanto concediamo un poco troppo a questi, che sostanzialmente sono una banda di scarponi. Meno male che non sanno tirare.

Ma solo io sto vedendo più errori tecnici e mentali in questa partita che in tutto il girone di andata dell’anno scorso?

Intanto sono andato un attimo in bagno, l’arbitro ha ammonito anche me

Nel frattempo, mi segnalano dalla regia che Marianella ha appena definito Nicola Lombardo un “ottimo direttore della Comunicazione”. Direi che potremmo anche chiuderla qui.

Cambi Napoli. Fuori Kvara e Politano, dentro Elmas e Raspadori, con Mastro Lindstrom mortificato in panchina, come un Ounas qualsiasi.

D’altronde non sa ancora decantare la Divina Commedia, eh eh eh. Più impegno, ragazzo.

Mentre Marianella ci conferma quanto sia scarso il Braga, sottolineando che il migliore di loro sia il Dj allo Stadio, Zielu non la chiude e così arriva

IL GOL DEL PARI

E IO LO SAPEVO MANNAGGIA TUTTE LE COSE

Con Bruma che festeggia soffiando nel palloncino dell’alcol test, chiaro omaggio al nuovo Codice della Strada 1-1

Sto già per tatuarmi un gigantesco GARCIA OUT sulla fronte ma questi del Braga sono veramente SCEMI IN CULO e su cross di Zielu, Niakatè DI GINOCCHIO la butta dentro da solo ed è 1-2

Garcia a quel punto fa debuttare Natan, questa creatura mitologica metà difensore e metà Bruno Uvini e ci difendiamo a sei.

Intanto mio cugino è passato nei pressi dello Stadio, l’arbitro ha ammonito anche lui.

Sofferenza indicibile (e indegna!) ma la sfanghiamo in un modo o nell’altro. Finisce 1-2 e ci pigliamo i tre punti. Di più per il momento non possiamo permetterci

Sempre più convinto che il Napoli abbia urgente bisogno di due cose:

- Un gol di Kvara

- Un allenatore

Va bene stiamo facendo ridere ma intanto noi ci pigliamo i tre punti e anche se alla fine dell’anno andremo in B voi comunque

SALUTATE I CAMPIONI D’ITALIA

Vado a ricordare agli juventini che in questa edizione di Champions Provedel ha segnato più gol della Juve, ciao