Braga-Napoli in cinque meme: benedetto Di Lorenzo e famiglia, giallo ovunque e il (secondo) miracolo di San GenNatan

E alla fine arrivò pure Braga-Napoli, prima volta di Rudi Garcia in Champions League sulla panchina azzurra, e manco dopo una vittoria siamo riusciti a leggere commenti positivi: ma che avite passato? È vero, la vittoria è arrivata in modo rocambolesco, si è visto poco gioco e abbiamo rischiato una decina di arresti cardiaci solo nel secondo tempo, però abbiamo vinto! Tra parentesi, quale altra italiana ha vinto in Champions in questo primo turno? Ecco, appunto. Come al solito, per le analisi tattiche raccomandiamo di cliccare sulla X rossa in alto a destra e andare nel peggior bar che conoscete. E via alla ormai consueta carrellata di meme per riassumere questi fantascientifici novanta minuti europei.