Braga-Napoli, Jorge recrimina: «Non dovevamo perdere stasera»

Quanti rimorsi per il Braga di Artur Jorge, che aveva sognato di strappare punti importanti al Napoli questa sera. «Abbiamo fatto una buona gara collettivamente, sono soddisfatto della reazione dei miei giocatori. Siamo stati all'altezza del Napoli, una squadra che ha grandi giocatori. È stata una gara equilibrata, nella prima parte un dominio dei nostri avversari, ma poi nella seconda abbiamo recuperato. Il gol subito non ci ha impedito di reagire, poi l'autogol è pesante perché il pareggio era il risultato più giusto».

«Nella ripresa ho provato ad avere più gente in area, ma senza cambiare troppo il tratto iniziale che avevamo dato alla squadra» ha spiegato l'allenatore dei portoghesi, che dovrà rialzarsi nel prossimo turno contro l'Union Berlin. «Sono comunque soddisfatto della squadra, potevamo fare meglio, abbiamo perso con dignità anche se non volevamo e non meritavamo di perdere. Il Napoli ha grande qualità collettiva ed individuale, se ha brillato poco è perché c'è stata anche la nostra qualità».