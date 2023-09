Napoli, la Primavera parte bene: 2-0 al Palermo

Bisogna rialzare subito la testa dopo la brutta stagionechiusa con la retrocessione e il Napoli Primavera lo fa: gli azzurrini si aggiudicano la prima gara del campionato nell'esordio casalingo a Cercola: contro il Palermo finisce 2-0 per la squadra del neo allenatore Andrea Tedesco.

Una partita senza troppi scossoni per gli azzurrini di casa: dopo pochi minuti, Peluso crossa per De Chiara che gira in rete il primo vantaggio di giornata. Pratica chiusa già alla mezz'ora con il bel gol di Rossi che vale il raddoppio e il finale di gara. Nella ripresa, il Napoli amministra il vantaggio e sfiora anche il terzo gol, portandosi a casa i primi tre punti dell'anno nel Girone B.