Braga-Napoli, l'arbitro è Gözübüyük: un solo precedente con gli azzurri

Sarà Serdar Gözübüyük a dirigere Braga-Napoli, match di Champions League del prossimo mercoledì 20 settembre che segnerà l'esordio nella nuova stagione europea per la squadra di Rudi Garcia. Con il fischietto ci saranno i due assistenti Zeinstra-Balder, il Quarto uomo Nagtegaal, mentre al Var ci sarà la coppia Dennis Higler-Dieperink.

Gözübüyük ritroverà la squadra azzurra otto stagioni dopo l'ultima volta. Con il Napoli, infatti, c'è un precedente ma in Europa League: l'olandese aveva diretto Midtjylland-Napoli finita 1-4 per la squadra di Maurizio Sarri nel girone della stagione 2015/16. Internazionale dal 2012, Gözübüyük ha diretto diverse volte la nazionale italiana e i club italiani nelle coppe europee. In totale può vantare 10 partite in Champions League e 26 in Europa League.