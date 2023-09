Braga-Napoli, biglietti in vendita da domani al prezzo di 50 euro

Comincerà domani la lunga vendita dei tagliandi per il settore ospiti per il match Braga-Napoli, esordio Champions League per la squadra di Rudi Garcia. Come informato dal club azzurro, dalle ore 15.00 di venerdì 8 settembre 2023 e fino alle ore 23.59 di martedì 12 settembre sarà possibile acquistare un voucher e prenotare un posto nel settore ospiti dello Stadio comunale di Braga. La procedura di acquisto del voucher potrà essere svolta sul sito di TicketOne. Il prezzo del biglietto, spettante al Braga e dallo stesso determinato a propria insindacabile discrezione, è di € 50,00cui aggiungere la commissione di spettanza di Ticketone per la transazione on line.

Queste le fasi di vendita: dalle ore 15:00 di venerdì 8 settembre 2023 fino alle ore 23.59 di domenica 10 settembre 2023 la vendita sarà riservata agli abbonati della stagione 2023/24 che hanno acquistato un abbonamento di tipologia FULL, i quali potranno usufruire della precedenza sull’acquisto del biglietto, fino ad esaurimento dei posti disponibili, utilizzando il numero della Fidelity Card sulla quale è caricato l’abbonamento 2023/24 come codice per accedere alla procedura di acquisto sul sito di Ticketone. Qualora, al termine della Fase 1, vi fosse una disponibilità residua di posti, alle ore 15.00 di lunedì 11 settembre 2023 inizierà la fase di vendita libera, che proseguirà fino alle 23:59 di martedì 12 settembre, ovvero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Sia durante la Fase 1 (vendita riservata ai sottoscrittori di abbonamento della tipologia FULL) che durante la Fase 2 (vendita libera) sarà possibile acquistare un solo biglietto per ogni transazione.