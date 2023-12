Savona-Salerno, i giallorossi chiudono alla Zanelli

Martedì clorato. Domani pomeriggio (ore 15) capitan Michele Luongo e compagni chiudono la regular season alla Zanelli. I giallorossi affronteranno il salernitano Eduardo Campopiano, mancino classe 1997, ex Canottieri Napoli, medaglia d’oro alle Universiadi 2019. Si annuncia una sfida dal coefficiente elevato per la Check up Rari Nantes Salerno, che dovrà misurarsi con la Rari Nantes Savona di Alberto Angelini, seconda forza del campionato alle spalle della Pro Recco.

Tredicesima di A1 e ultima del 2023. «Veniamo da una sconfitta in casa molto amara contro la De Akker Bologna, con la quale abbiamo giocato una partita molto calda, malgrado i tanti errori commessi», spiega Gennaro Taurisano. «Ci prepariamo all’ultimo match di questa prima fase contro il Savona, consapevoli di giocare una partita molto difficile con una delle migliori formazioni del nostro campionato», ammette l’estremo difensore.

«Cercheremo di esprimere il nostro gioco e migliorare la nostra unione di squadra», assicura il pallanuotista classe 2003. «Penseremo poi a prepararci per bene alla fase successiva durante i due mesi di sosta e lavoreremo con mister Christian Presciutti per migliorare gli aspetti di gioco, sia individuali che collettivi», conclude Taurisano (nella foto di Gianluca Madonna).

Vigilia. «Siamo arrivati all'ultima partita del girone di andata», osserva l’allenatore rarinantino. «Affronteremo una squadra di assoluto valore che sta facendo bene sia in campionato che in Europa, ben allenata e che, rispetto allo scorso anno, ha aggiunto maggior qualità», tiene a precisare il tecnico classe 1982. «Come tutte le partite affronteremo l’impegno di domani senza timore, a viso aperto, dando continuità al nostro gioco che, partita dopo partita, stiamo migliorando», chiosa Presciutti.