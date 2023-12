Posillipo-Camogli, ultima sfida del 2023 alla Scandone

Chiusura clorata. Capitan Paride Saccoia e compagni salutano il 2023 alla Scandone. L’ultima gara interna dell’anno è in programma domani pomeriggio (ore 15). Il Posillipo proverà a regalare una ulteriore gioia al pubblico di casa, provando a battere Spazio Rari Nantes Camogli, fanalino di coda della Serie A1, ancora a zero punti. Posta in palio pesante, alla luce del recupero di sabato 16 dicembre contro la De Akker Bologna.

Per i ragazzi di Roberto Brancaccio il mese di dicembre è iniziato con le sconfitte rimediate contro il Telimar Palermo a Fuorigrotta (8-15) e il ko alla Bruno Bianchi contro la Pallanuoto Trieste (14-7). Bisogna andare al 29 novembre per ritrovare il successo esterno alla Scuderi contro il Catania (10-11).

«Abbiamo davanti una settimana fondamentale, la più importante del campionato. Ci giochiamo tanto, una grossa fetta dei nostri obiettivi stagionali», dice alla vigilia Nicola Cuccovillo. «Vogliamo entrare nelle prime sette, daremo tutto ciò che abbiamo», assicura convinto il mancino pugliese.

«Affrontiamo prima il Camogli e poi andremo a Bologna a giocare la seconda finale, per rivincere una partita che abbiamo già vinto», osserva il numero 8 rossoverde. «Non guardiamo la classifica, ci concentriamo solo su noi stessi, senza pensare agli altri», ribadisce il classe 1994. «Dobbiamo limitare gli errori delle ultime partite, per tornare a giocare come sappiamo. Determinazione e concentrazione al massimo», conclude Cuccovillo (nella foto di Pierpaolo Capano).