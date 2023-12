Amatori Napoli-Unione Capitolina 19-29, non riesce la rimonta

Dalla festa ovale per Napoli capitale 2026 alla Serie A. Dopo aver ospitato l’incontro internazionale tra Italia e Francia under 19, il Gls Villaggio del Rugby ritorna nella sua dimensione nazionale. Nell’ultimo match del 2023 a Bagnoli l’Amatori saluta il suo sempre presente e caloroso pubblico con una sconfitta. Vince l’Unione Capitolina 29-19. Padroni di casa in formazione rimaneggiata. Infortunio per Vincenzo Gargano nel riscaldamento, assenti Lorenzo Filippone e Gianluca Aiello, squalificato Francesco Balzi, che segue la gara dagli spalti.

Partono forte gli ospiti. Subito meta e trasformazione per la Capitolina con Francesco Ragaini e la trasformazione di Giulio Colitti (0-7). Seguono altre due mete nel primo tempo: Federico Severini, trasforma Emiliano Mastrangelo (0-14) e poi quella di Colitti (0-19). Rimediano il cartellino giallo Carmine Iervolino e Augusto Coletti.

Secondo tempo di battaglia. Esce Roberto Tenga, entra Marco Aiello. L’allenatore argentino Nicolas De Gregori richiama in panchina Antonio Careri, Gennaro Iazzetta, Agostino Notariello e Alessandro Stanzione, lancia nella mischia Francesco Campoccio, Riccardo Russo, Mattia Lauro, Massimiliano Di Tota.

Cambiano il trend i verdeblu. Prima meta di carrettino per l'Amatori e Franco Scaldaferri trasforma (7-19). Esplode il Gls Villaggio del Rugby alla seconda meta di Lauro: trasforma ancora Scaldaferri (14-19). L’Amatori rientra in partita, riducendo sensibilmente lo svantaggio. A smorzare però l’entusiasmo dei napoletani la quarta meta della Capitolina, che riprende le distanze (14-26). Entra Raffaele D'Orazio, figlio e nipote d’arte, al posto di Marcellino Panella. Infine il piazzato di Emiliano Mastrangelo (14-29) e la terza meta dell’Amatori con il georgiano Shota Peradze (19-29).

Gls Player of the match Francesco Ragaini. Cinque punti per la Capitolina e quattro mete realizzate. Bottino pieno e gara tirata. «Abbiamo affrontato la partita bene fin dall’inizio. Ci siamo un po’ smarriti in avvio del secondo tempo», dice il numero 5. «Abbiamo abbassato l’attenzione e Napoli, essendo una squadra molto fisica, è rientrata in partita», osserva il classe 2000. «Portiamo a casa una partita molto importante», assicura il capitano Ragaini.

Un grande secondo tempo non è bastato a strappare qualche punto. «Abbiamo dimostrato il nostro valore nella seconda parte della gara, mentre siamo stati soccombenti nel primo tempo, soprattutto carenti nel piano strategico», dichiara Lorenzo Fusco. «I ragazzi hanno dato il massimo, nonostante i tanti infortunati. Onore alla Capitolina, una squadra che sa giocare a rugby», ammette il direttore tecnico. «Un occasione chiara nel secondo tempo avrebbe cambiato l’esito finale. Un passaggio in avanti non si può non vedere», tiene a precisare il dt Fusco.

A testa alta. «Una gara che potevamo vincere, vogliamo prendere il destino nelle nostre mani già dai prossimi impegni», auspica fiducioso Vincenzo Lo Moriello. Rimonta sfiorata e zero punti: un vero peccato. «Una marcia in più nella seconda parte e i ragazzi hanno dato tutto. Abbiamo tanta voglia di rifarci», conclude convinto il team manager dell’Amatori Napoli (nelle foto di Luigi Petrucci).