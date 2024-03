Paganica-Amatori Napoli 22-28, arriva il primo successo esterno

Applicazione e impegno. Quanto basta per rovesciare il passivo a fine primo tempo (16-12) e trionfare nella ripresa. Nonostante le assenze di Mimmo Guerriero, Marco Aiello e Francesco Campoccio, capitan Alessandro Quarto e compagni centrano il primo successo stagionale in trasferta e conquistano quattro punti, utili alla classifica e al morale. Allo stadio Enrico Iovenitti Paganica-Amatori Napoli termina 22-28.

Blitz esterno. Importante vittoria in rimonta dei verdeblu, che non si lasciano superare in campo e scavalcare in griglia dai rossoneri di coach Sergio Rotellini. Positiva davvero la 17esima giornata di Serie A per i napoletani, che ritrovano Vincenzo Gargano dopo una lunga assenza per infortunio. La formazione dell’argentino Nicolas De Gregori sfodera una bella prestazione in Abruzzo e il club presieduto da Diego D’Orazio si fa valere su un campo ostico al cospetto di una tifoseria appassionata. I partenopei concedono qualche calcio di punizione di troppo, ma alla fine degli 80 minuti festeggiano in maniera liberatoria.

Difesa strenua e performance incoraggiante, con qualche aspetto da perfezionare. Sugli scudi il leader Alessandro Quarto, che ha ritrovato la forma migliore, assicurando il suo contributo sul rettangolo verde. Gli abruzzesi raccolgono un punto di bonus.

Si preannuncia una settimana impegnativa per l’Amatori Napoli (nella foto di Gianluca Madonna), in vista del prossimo turno di campionato, in programma il 24 marzo (ore 14.30) al Gls Villaggio del Rugby contro Primavera, fanalino di coda del Girone 3. Si prospetta una Domenica delle Palme all’insegna della palla ovale.