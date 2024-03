Amatori Napoli-Cavalieri Union Prato Sesto 20-45

Duplice risultato. Il mese di marzo è iniziato bene per la Neapolis Campania Felix, capitanata da Maria Angela Bernardo e presieduta da Pasquale De Dilectis, perché le rugbiste multicolor hanno sbrindellato letteralmente Teramo 62-0 e consolidato la vetta in classifica. Diverso, invece, l’avvio dei verdeblu, che hanno dato ennesima prova di coraggio contro la seconda forza della Serie A. Tra Amatori Napoli e Cavalieri Union Prato Sesto è finita, però, con il punteggio di 20-45.

Non è stata di certo una passeggiata per i toscani a Bagnoli. Hanno pesato le assenze di capitan Alessandro Quarto, Vincenzo Gargano, Gianluca Aiello, Lorenzo Filippone e Antonio Careri, che il coach argentino Nicolas De Gregori conta di recuperare per il prossimo impegno tra due settimane contro Paganica nella trasferta abruzzese.

Cronaca. Il primo tempo si è chiuso 10-33 in favore degli ospiti. La meta di Andrea Pancini e la trasformazione di Lorenzo Puglia hanno aperto la16esima giornata. Il piazzato di Franco Scaldaferri ha ridotto l’iniziale gap (3-7). Si allarga gradualmente la forbice tra le due contendenti in campo. Il club di Diego D’Orazio andrà in meta con Mimmo Guerriero al 30’, seguita dalla trasformazione di Scaldaferri (10-26). Giorgio Righini rimedierà il cartellino giallo (43’) come Matteo Renzoni e Francesco Balzi (65’). Nella ripresa da segnalare le mete di Agostino Notariello e Alessio Di Fusco per i padroni di casa.

Gls player of the match Lorenzo Ciampolini. «Gara confusionaria da parte nostra. Sulla carta risultiamo una squadra da battere. In un campo così ostico contro unaformazione ben preparata andiamo in difficoltà», spiega il numero 6. «Conquistiamo cinque punti in una partita tosta. Congratulazioni all’Amatori Napoli», chiosa il classe 2002.

«E’ stata una bella partita, con più ordine in campo rispetto alla gara precedente», dice Francesco Borsa. «Nel secondo tempo abbiamo dato filo da torcere agli avversari.

Abbiamo giocato di testa e messo il cuore in campo. E questa è la strada giusta in vista delle prossime sfide impegnative», conclude il classe 2001 (nelle foto di Luigi Petrucci).