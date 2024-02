Benemerenze Ovali 2024, la cerimonia di consegna al Maschio Angioino

La Sala dei Baroni, al Maschio Angioino, farà da cornice domani mattina alla cerimonia di consegna delle Benemerenze Ovali 2024 per la Campania da parte della Federazione italiana rugby e del Club Italia Amatori Rugby (CIAR). Alle ore 10 prenderà il via la consegna delle onorificenze per le categorie: Ovale di Bronzo per attività oltre i quindici anni continuativi, Ovale d’Argento per i rugbisti con oltre venti anni di attività, Ovale d’Oro destinato a chi ha praticato rugby per oltre trent’anni ed il prestigioso Ovale d’Oro con Fronda d’alloro per premiare gli oltre quarant’anni di impegno. Nell’occasione verranno consegnati anche i premi speciali CIAR e la targa Franco Chiaserotti “Una vita per il rugby”.

Durante la manifestazione ci sarà spazio anche per l’annullo filatelico speciale di Poste Italiane per il 50esimo anniversario del Club Italia Amatori Rugby, nato a supporto della Federazione per le onorificenze, e l’intitolazione a Napoli di via “Mario Mazzuca”, Stella d’Oro al merito sportivo, Pioniere del rugby, Fondatore del CIAR e della Partenope, dirigente sportivo del Coni, commemorato dallo Stato italiano nel 2010 con l’emissione di un francobollo nel centenario della nascita.

Poi ancora, ci sarà spazio anche per la consegna del premio speciale CIAR, vinto quest’anno proprio dal club Partenope Rugby, sezione della Associazione Polisportiva Partenope, che coglierà l’occasione per presentare la nuova maglia celebrativa per festeggiare i 70 anni di attività.

Prenderanno parte alla cerimonia Marzio Innocenti, presidente della Federazione italiana rugby, Franco Cenobi, presidente del Club Italia Amatori Rugby, e Giuseppe Calicchio, presidente della Fir Campania.

La manifestazione, organizzata dalla Federazione italiana rugby, dal Club Italia Amatori Rugby, con il patrocinio di Palazzo San Giacomo, in vista di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, ha l’obiettivo di premiare gli atleti che si sono distinti per impegno e dedizione nello sport della palla ovale.

Tutti i premi assegnati, come da prassi, sono proposti dal CIAR alla Fir, che valuta le singole domande e ratifica tramite delibera del Consiglio Federale l’assegnazione delle benemerenze. Il Club Italia Amatori Rugby ha nella sua mission la conservazione delle tradizioni ovali, ed annualmente premia i rugbisti di tutta Italia che, secondo uno specifico regolamento, fanno richiesta al Club tramite apposita domanda che poi viene analizzata per validarne i requisiti.

Al termine della cerimonia di consegna delle benemerenze Fir, il presidente federale Marzio Innocenti incontrerà i presidenti delle società della Campania.

A causa del numero limitato di accessi alla sala, ogni Società deve essere rappresentata dal presidente o da un suo delegato.

Questo l’elenco dei premiati Fir:

Ovale d’Oro con Fronda d'alloro (oltre 40 anni di attività)

Giuseppe Casino, Lorenzo De Vanna, Luigi Rillo.

Ovale d’Oro (oltre 30 anni di attività)

Maurizio Bertolotto, Giovanni Boccellino, Massimiliano De Falco, Giuseppe Esposito, Alfredo Fiore, Sergio Grandoni, Francesco Marinelli, Palmerino Di Franco, Raffaele Sorrentino, Giuliano Vicale.

Ovale d’Argento (oltre 20 anni di attività)

Luca Camera, Danilo Grandoni, Gaetano Grussiello, Antonio Raia, Antonio Sorrentino.

Ovale di Bronzo (oltre 15 anni di attività)

Salvatore Aprea, Vincenzo Di Grazia, Ferdinando Iacone

I premi del Club Italia Amatori Rugby Targa Franco Chiaserotti – Una vita per il rugby

Elio Fusco (alla memoria)

Erasmo “Mimmo” Augeri

Vittorio Mazzone

Giulio Ferrara

Premio speciale CIAR

Associazione Polisportiva Partenope Rugby