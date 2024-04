Amatori Napoli-Lazio, la partita ​anticipo del 20° turno

Tre gare alla fine. La 20esima giornata di Serie A è spostata al sabato pomeriggio. Domenica 21 aprile, infatti, va in scena il Circoloco 2024 e allora capitan Alessandro Quarto e compagni anticipano di un giorno il confronto con la capolista. Arriva così al Gls Villaggio del Rugby la Lazio dell’ex Paolo Gisonni e l’Amatori Napoli è pronta alla suggestiva sfida (ore 16.30).

In quello stesso orario, nella vicina Scandone, il Posillipo di capitan Paride Saccoia si gioca la salvezza diretta con il Nuoto Catania. «Domani pomeriggio sarà una partita sentita, perché si tratta della mia ex squadra», dichiara alla vigilia Antonio Careri. «Non vedo l’ora di giocarla. La Lazio è una compagine costruita per vincere il campionato a mani basse», avverte il tallonatore pugliese.

Divario tecnico importante. «Napoli non è mai un campo facile per nessuno. Ci metteremo il cuore come sempre», assicura convinto il numero 2 verdeblu. «Puntiamo ad una grande prestazione. Siamo tranquilli e compatti. Siamo convinti di quello che possiamo fare», asserisce il giocatore classe 1998, che lancia il suo personale appello. «Invito il pubblico a venire a Bagnoli, perché sarà una bella battaglia», annuncia il ragazzo di Taranto.

Fierezza rugbistica. «E’ un onore vestire questa maglia e rappresentare Napoli», tiene a precisare Careri. «L’Amatori è una bella realtà in un campionato nazionale dove è l’unica squadra del Sud al di sotto di Roma», argomenta lo studente in Scienze motorie all’Università Telematica Pegaso. «E’ un vero orgoglio essere tesserato per l’Amatori Napoli», ribadisce.

Bilancio positivo. «Si sarebbe potuto fare assolutamente di più viste le nostre potenzialità. Abbiamo conquistato delle buone vittorie, come quella contro Paganica in trasferta (22-28) e contro Primavera in casa (35-28)», rammenta Careri.

Amatori certezza ovale. Sesto anno consecutivo in Serie A. «Percorso fantastico, crescita esponenziale, gruppo forte, con un vivaio fecondo, costituito da molti validi ragazzi che ambiscono a giocare in A e coronare il loro sogno», dice Careri, che guarda al futuro con ottimismo. «Migliorare gli obiettivi e creare qualcosa di più grande», conclude fiducioso il tallonatore di Taranto (nella foto di Luigi Petrucci).