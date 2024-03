Amatori Napoli-Primavera 35-28, prova di forza dei verdeblu

La forza del gruppo. Ci sono dei momenti della stagione in cui compattarsi aiuta a rilanciare le proprie aspettative. E capitan Alessandro Quarto e compagni hanno saputo rispondere nel migliore dei modi ad una sfida delicata. Il club presieduto da Diego D’Orazio ha colto la seconda vittoria consecutiva davanti al pubblico amico, mettendo in cassaforte 5 punti pesanti. A quattro giornate dal termine l’Amatori Napoli ha superato con pieno merito una agguerrita Primavera con il punteggio di 35 a 28.

Percorso di crescita inarrestabile. La 18esima giornata di Serie A ha registrato una buona performance dei verdeblu e ridato certezze ad una formazione valida e affidabile. Dopo il trionfo esterno ai danni del Paganica (22-28), fiato alle trombe al Gls Villaggio del Rugby a Bagnoli.

Successo meritato. «E’ stata una partita dura», racconta il capitano Quarto. «Sapevamo che sarebbe stata una battaglia sul campo con un clima da finale», tiene a precisare il classe 1993. «E siamo riusciti a disputare un match come quello preparato con il tecnico Nicolas De Gregori alla vigilia», riferisce fiero il numero 7 napoletano. «Abbiamo costruito gradualmente la vittoria e non ci siamo lasciati sconvolgere dalla furia avversaria. Abbiamo consolidato il risultato al di là dei brividi finali, rimarcando la nostra superiorità», afferma convinto Quarto.

Ottima reazione dell’Amatori nella ripresa, ribaltando il passivo. «Analogo inizio del secondo tempo anche in Abruzzo. Se ci fidiamo delle nostre capacità e continuiamo a lavorare tranquillamente, i frutti sono evidenti come dimostrato concretamente», assicura il leader partenopeo, risultato Gls player of the match all’unanimità.

«E’ stato un incontro a corrente alternata. Dovevamo chiuderlo prima. Abbiamo sicuramente conseguito una vittoria importante ai fini della classifica. Non ci accontentiamo e proveremo a strappare altre soddisfazioni», asserisce il team manager Vincenzo Lo Moriello.

Cronaca. Napoli passa al comando con un piazzato dalla distanza di Vincenzo Gargano (3-0). Pareggia i conti Umberto Marocchi (3-3). L’errore di Massimiliano Di Tota spiana la strada agli ospiti e la Primavera ribalta il punteggio: la progressione di Lorenzo Alessi conduce alla meta del momentaneo sorpasso (3-8). Tommaso Milardi rimedia il cartellino giallo e la meta di Alessio Di Fusco ristabilisce la perfetta parità (8-8). Come di consueto, impeccabile la trasformazione di Gargano (10-8). Immediata la reazione della Primavera, che chiude il primo tempo avanti (10-15), grazie alla seconda meta personale di Lorenzo Alessi, con la conseguente trasformazione di Marocchi.

Secondo tempo. Rimedia il giallo Francesco Roscioli e Agostino Notariello firma il pareggio con una meta che cambia il volto della gara (15-15). Sale in cattedra il connazionale di Khvicha Kvaratskhelia, il possente georgiano Shota Peradze, autore della meta del sorpasso (20-15). Il piazzato di Vincenzo Gargano allunga il divario (23-15). Giallo per Notariello e la Primavera prova rientrare in partita con la meta e il piazzato di Marocchi (23-21). Ci pensa Alessio Di Fusco a fugare dubbi e distanziare gli avversari di turno con la meta trasformata dal solito Gargano (30-21). Vengono concessi 7 minuti di recupero. Ultimo squillo degli ospiti con la meta di Niccolò Zorzi e la trasformazione di Marocchi (30-28), ma la meta di Francesco Campoccio (35-28) manda in visibilio il pubblico partenopeo (nelle foto di Luigi Petrucci).