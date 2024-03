Neapolis Campania Felix, le rugbiste sognano le finali scudetto

A punteggio pieno. Con un obiettivo preciso: giocare la finale nella Festa della Repubblica. Sorridono davvero le splendide ragazze della Neapolis Campania Felix. Capitan Maria Angela Bernardo e compagne si godono la vetta della Serie A e domani affronteranno Teramo, fanalino di coda del Girone 3, al Gls Villaggio del Rugby (ore 12.30). Poi toccherà all’Amatori Napoli affrontare Cavalieri Union Prato Sesto (ore 14.30) con il sostegno rosa in tribuna. Vigilia. «Siamo reduci da due vittorie esterne molto importanti. Abbiamo battuto la compagine marchigiana delle Spartan Queens e quella dei Lupi Frascati», riferisce orgoglioso il presidente Pasquale De Dilectis. «Le ragazze sono imbattute e viaggiano ad alti ritmi, con buone probabilità di giocarci la poule scudetto il 12 e 19 maggio», auspica fiducioso il numero uno della Neapolis.

Sabato ovale. Partite e non solo. «Siamo impegnati nell’Open Day per promozionare il rugby femminile e reclutare le ragazzine dai 12 anni in su», dichiara De Dilectis. «E’ un bel messaggio anche in ottica Napoli capitale europea dello sport 2026.

Crediamo nella parità di genere e nel rilancio del territorio attraverso lo sport», argomenta il patron.

Vicende di campo. «Domani conteremo sull’apporto della figlia d’arte Rosanna Tizzano (papà Davide bicampione olimpico di canottaggio e presidente del comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo): un’altra freccia nel nostro arco. Contiamo su una formazione giovane, che punta a disputare le finali come coronamento dell’impegno, della passione, della costanza e della programmazione», conclude De Dilectis.

Stagione in corso. «Quest'anno abbiamo sicuramente tutte le carte in regola per arrivare in finale scudetto (2 giugno)», afferma Matteo Rinauro, allenatore dei trequarti, con Luca Stornaiuolo head coach e Francesco Amoruso allenatore della mischia. «Se dovessimo vincere, l'anno prossimo giocheremo la Serie A Elite. Quest'abbiamo fatto sempre ottimi risultati, che sono comunque il riflesso di un lavoro che è iniziato due stagioni fa», tiene a precisare il classe 1996. Tre le straniere in organico: l’olandese Femke Tol, la statunitense Jenny Aufdembrick, entrambe piloni/seconde linee, e la belga Anne-Sophie Herrjgers, ala/centro/estremo, che studia astronomia. «Le ragazze sono più determinate e sicure di sé, hanno finalmente imparato a gestire le partite anche sotto il profilo tattico, che nel rugby non è mai semplice», asserisce Rinauro.

Match. «L'obiettivo è fare cinque punti contro Teramo, poi penseremo alle ultime gare e alle fasi finali, in un calendario che è molto denso fra aprile e maggio», avverte.

Squadra. «Abbiamo sicuramente diverse assenze, come Natascia Vano e Antonella Maione. Da segnalare l'esordio con la maglia numero 10 per Marianna De Dilectis (figlia del presidente) e Annamaria Cinque (sorella di Nadia) nel ruolo di estremo», chiosa Rinauro (nelle foto di Luigi Petrucci).