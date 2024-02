Tim Montaggi Marcianise-Shedirpharma Sorrento 2-3: vittoria al tiebreak

La Shedirpharma Sorrento si aggiudica il derby che la vedeva opposta alla Tim Montaggi Marcianise nel campionato di serie A3 di volley maschile con il risultato di 2-3 (25-22, 22-25, 16-25, 25-21, 11-15), incamera la seconda vittoria in trasferta di questo campionato e fa un altro importante passo verso la salvezza.

Al momento, a tre giornate dalla conclusione della regular season, la squadra sorrentina occupa la nona posizione in coabitazione con la Leo Shoes Casarano a quota 26 ma con una vittoria in più di quest’ultima (10 a 9) per cui in caso di arrivo a pari punti le finirebbe comunque davanti. Segue a quota 25 la QuantWare Napoli.

Ormai staccate TIM Montaggi Marcianise (18) e Just British Bari (17).

Sorrento affronterà sul proprio campo sia Casarano (il 10 marzo alle 18.00) che Napoli (24 marzo). In mezzo la trasferta di San Giustino. Casarano il 17 riposa mentre il 24 riceve Lagonegro. Napoli il 10 marzo va Lecce e il 17 gioca in casa con Bari.

Vincendo con Casarano da tre punti Sorrento si assicurerebbe di arrivarle davanti a fine torneo ma dovrà comunque far punti anche a san Giustino per poi giocarsi tutto all’ultima giornata con Napoli.

Tornando alla partita di ieri sera Marcianise è scesa in campo con Alfieri in regia, Princi opposto, Dalmonte e Drobnic di banda, Ballan e Vetrano centrali, Cereda libero. Sorrento con Bellucci-Szabo, Gozzo-Disabato, Pilotto-Garofolo e Prosperi libero.

I padroni di casa reduci dalla vittoria sul Bari al quinto set si giocavano le ultime possibilità di evitare la retrocessione diretta ma la partita era importantissima anche per Sorrento. Il primo set è vissuto su continui capovolgimenti di fronte fino al 15-17. Marcianise piazzava l’allungo decisivo con un parziale di 6-1 a proprio favore portandosi a condurre 21-18 e poi si limitava a tenere il cambio palla chiudendo il primo parziale con il punteggio di 25-22.

Ad inizio secondo set era ancora Marcianise a scappare avanti (9-6). Un parziale di 5-1 a proprio favore permetteva al Sorrento di scavalcare i rivali (10-11) ma subito dopo Marcianise metteva a segno 4 punti di seguito e allungava nuovamente (14-11). Nicola Esposito alzava la voce e riusciva finalmente a svegliare i suoi che piazzavano un parziale di 6-1 e si riportavano al comando (19-22) per poi chiudere il parziale sul 22-25 riportandosi in perfetta parità.

Marcianise iniziava in modo disastroso il terzo set permettendo al Sorrento di incamerare sette punti di fila. I padroni di casa provavano a ridurre il gap mettendo a segno tre punti di fila ma poi ne beccavano quattro. Sorrento raggiungeva il massimo vantaggio sul 7-16 e poi si limitava ad amministrare chiudendo sul 16-25.

A questo punto i sorrentini commettevano il solito errore di credere di aver già vinto l’incontro ed erano loro a iniziare il quarto set in maniera disastrosa beccando sei punti di fila e doveva intervenire nuovamente Esposito per ridare la sveglia. Sorrento si rifaceva sotto ma quando era quasi riuscito a riagganciare i rivali vedeva stoppata la propria rincorsa da una dubbia decisione arbitrale che neanche il videocheck riusciva a districare.

Marcianise allungava nuovamente fino al 19-12 ma i sorrentini si riportavano nuovamente sotto e per la seconda volta vedevano sfumare l’aggancio a causa di una dubbia decisione arbitrale. Ed anche questa volta il videocheck non permetteva di stabilire cosa era realmente successo ed il punto veniva assegnato al Marcianise che approfittava del nervosismo sorrentino per chiudere il set sul 25-21.

Probabilmente Marcianise avrebbe vinto il set anche se quel punto fosse stato assegnato al Sorrento ma stupisce che una società è alla terza stagione in A3 non abbia ancora capito come sistemare le telecamere del videocheck per fare in modo che non risultino inservibili.

Si andava così al tiebreak. I padroni di casa provavano ad allungare aggiudicandosi il primo break (6-4) ma l’allungo decisivo lo piazzavano i sorrentini mettendo a segno sei punti di seguito e volando sul 8-13 per poi chiudere il match 11-15.

Se ci fosse stato ancora bisogno questa partita ha dimostrato ancora una volta il grande equilibrio che regna nel girone blu della serie A3 di pallavolo dove per vincere occorre essere concentrati e determinati per tutta la durata degli incontri e ogni disattenzione si paga a caro prezzo.

Nel fine settimana spazio alla Final Four di Coppa Italia. Il campionato riprenderà il 10 marzo con gli incontri della terzultima giornata e il Sorrento ospiterà Casarano (ore 18 canale youtube Legavolley).

Tim Montaggi Marcianise - Shedirpharma Sorrento 2-3 (25-22, 22-25, 16-25, 25-21, 11-15)

Tim Montaggi Marcianise: Alfieri 4, Dalmonte 12, Vetrano 11, Princi 24, Drobnic 13, Ballan 11, Faenza 1, Cai 0, Cereda (L), Leone 0, Settembre 0. N.E. Foraboschi. All. Rossano.

Shedirpharma Sorrento: Bellucci 2, Disabato 26, Pilotto 5, Szabo 19, Gozzo 13, Garofolo 8, Pontecorvo (L), Gargiulo 0, Prosperi Turri 0. N.E. Piedepalumbo, Denza, Grimaldi, Carcagnì, Imperatore. All. Esposito.

ARBITRI: Autuori, Gasparro. NOTE - durata set: 37', 35', 26', 36', 21'; tot: 155'.