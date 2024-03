Cardiologia e sport, ecco come “si allena” il cuore

L'hotel Sakura di Torre del Greco ha ospitato l'evento “Le Giornate reali della cardiologia dello sport: allenare e studiare il Cuore 2024”. L'iniziativa, incentrata sulla prevenzione della morte cardiaca improvvisa negli atleti, ha rappresentato un momento cruciale nel panorama della medicina sportiva e cardiologica.

Il convegno, moderato dal giornalista Adriano Pastore, ha visto la partecipazione di un board scientifico composto da Antonio Russo, responsabile scientifico del congresso e consulente cardiologo della Ssc Napoli, Raffaele Canonico e Gennaro De Luca, rispettivamente responsabile sanitario e medico sociale della Ssc Napoli.

La giornata ha offerto un'opportunità di formazione per medici dello sport, cardiologi e altre figure sanitarie coinvolte nella cardiologia e medicina dello sport, oltre a promuovere il confronto tra esperti del settore e i vertici nazionali di società scientifiche di rilievo come la Sic Sport, l'Ance e la SIT. Il programma dell'evento si è sviluppato in due sessioni mattutine e due sessioni pomeridiane, caratterizzate da letture magistrali e una tavola rotonda sulla telemedicina. Gli argomenti trattati sono stati estremamente vari, spaziando dall'aritmologia all'imaging cardiovascolare, dalla prevenzione primaria e secondaria alla rianimazione cardiopolmonare, con particolare attenzione ai fattori di rischio cardiovascolare emergenti.

Tra i relatori di spicco presenti nella faculty i professori Antonio Giordano, Giuseppe Limongelli e Paolo Calabrò. Intervenuta anche Barbara Morgillo, rappresentante dell'Assessorato alla Sanità della Regione Campania.

La manifestazione si è conclusa con una tavola rotonda aperta alla stampa e alla cittadinanza, dal titolo "Prevenzione e rianimazione rivolte alla popolazione", che ha suscitato un vivace dibattito e interesse per la lezione teorico-pratica dei dottori Silvio Magliano e Vincenzo Scala. Il cardiologo Emilio Parrella ha ricoperto il ruolo di presidente onorario del convegno, conferendo ulteriore prestigio all'evento. Non è stata trascurata l'attenzione al sociale, attraverso lo "Sportello dei sogni", l'Onlus presieduta da Fiorangela Giugliano, che mira ad esaudire i desideri dei pazienti oncologici.