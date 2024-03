Shedirpharma Sorrento-QuantWare Napoli 3-1: ora i playout contro Casarano

La Quantware non riesce a gettare il cuore oltre l’ostacolo contro una Shedirpharma Sorrento che, dopo una stagione deludente con un roster di alta classifica si ricompatta e batte i partenopei in un bel match giocato al meglio da entrambe le squadre con il risultato finale di 3-1(25-21; 20-25; 14-25; 19-25).

L’elemento chiave del match, che ha spezzato l’equilibrio a metà del terzo set quando le squadre erano sul punteggio di un set pari è stato il servizio, molto più ficcante da parte dei padroni di casa, con la QuantWare invece non capace di pungere in questo fondamentale e Sorrento che ha potuto conquistare la salvezza diretta.

La gara si è svolta in un clima di grande sportività sia in campo che fuori, con il pienone al palazzetto ed entrambe le tifoserie a sostenere i propri colori dal primo all’ultimo punto insomma una vera festa del volley.

«C’è grosso rammarico per questi play out- ha esordito Coach Calabrese al termine della partita, che ha poi continuato- speravamo di evitarli ma non nell’ ultima gara. Ci siamo messi con le nostre mani in questa situazione e dobbiamo uscirne da soli, come abbiamo sempre fatto. Questo il gruppo è granitico e sa come si superano momenti del genere, da questo punto di vista sono fiducioso. Facciamo i complimenti al Sorrento , ricarichiamo le pile e torniamo ad allenarci con la testa all’ obiettivo stagionale».

Purtroppo Napoli con la sconfitta e con Casarano che riesce a conquistare un punto contro Lagonegro perde anche il diritto a disputare in casa l’eventuale bella nel playout salvezza che disputerà proprio contro i salentini. Le date delle partite saranno 14, 21 ed eventualmente 28 Aprile.