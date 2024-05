Volley: le atlete della Vittorio Alfieri di Cicciano promosse in serie C

Festa grande dopo la vittoria del match a Sala Consilina che ha fatto scattare il salto di categoria dopo un anno agonistico di impegno e sacrificio ripagato con la vittoria del campionato.

«Successo meritato per la squadra e per i supporters, ma soprattutto – dice il presidente dell’Asd Vittorio Alfieri Volley, Francesco Tulino – una vittoria per lo sport e per chi ha creduto in un progetto e lo ha sostenuto: due anni fa abbiamo rischiato di appendere le scarpe al chiodo, invece abbiamo rilanciato la squadra che adesso è rinata così come la società che attualmente può contare più di 160 atleti iscritti ed un settore giovanile fiorente. Adesso siamo pronti per la serie B».

Ad esprimere soddisfazione anche il sindaco di Cicciano Peppe Caccavale che ha riservato un’accoglienza calorosa alla compagine di rientro dalla sfida salernitana. «Sono questi i traguardi che ci piace evidenziare perché – ha detto il primo cittadino – sono il frutto di passione, di dedizione e soprattutto rafforzano condotte e stili di vita ispirati ai valori della condivisione che si afferma sull’individualismo.

Pronti a sostenere sempre chi si impegna per la crescita della comunità».