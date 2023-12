Polisportiva Delta-Aktis Acquachiara, biancazzurri al Foro Italico per il riscatto

Diluire la delusione. È quanto capitan Ciro Alvino e compagni proveranno a mettere in pratica domani pomeriggio nella sesta giornata di A2. Reduci dalla seconda sconfitta consecutiva alla Scandone, i biancazzurri si presenteranno a Roma con il non celato intento di battere l’avversario di turno e riprendere il cammino. Polisportiva Delta-Aktis Acquachiara si gioca al Foro Italico (ore 15).

«Ci siamo allenati bene e abbiamo smaltito il terzo tempo con la Lazio, che ha causato un po’ di frustrazione», spiega Walter Fasano. «La nostra è una squadra giovane, che ha preso consapevolezza degli errori commessi in quella frazione sciagurata, sottraendoci tre punti importanti», avverte il tecnico salernitano.

Piscina dei Mosaici. «Giocheremo contro una formazione neopromossa, che non ha ancora vinto nessuna partita e venderà cara la pelle per conquistare l’intera posta in palio», ricorda l’allenatore classe 1977. Delta fanalino di coda del Girone Sud insieme all’Anzio Waterpolis (1).

Spirito di rivalsa. «Ci siamo preparati bene, i ragazzi sono tutti disponibili.

Siamo pronti a fare una bella prestazione dopo gli ultimi due tempi sciagurati con la Lazio (10-12)», auspica fiducioso il mister biancazzurro. «I ragazzi sono carichi e convinti di portare il risultato a casa. Se ci lasciano giocare a pallanuoto senza fischi discutibili, l’Acquachiara può dare fastidio a tutti», conclude convinto Fasano (nella foto di Pierpaolo Capano).