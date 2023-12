Trieste-Posillipo 14-7 con uno scatenato Mladossich

Sconfitta pesante. La metà dei gol realizzati dagli alabardati sono a firma di Andrea Mladossich, attaccante classe 2002. Alla Bruno Bianchi il numero 12 (nella foto di Marco Todaro) mette a segno ben sette reti, chiudendo in veste di top scorer nell’anticipo infrasettimanale. Pallanuoto Trieste-Posillipo termina 14-7 (parziali di 2-2, 6-2, 4-1, 2-2).

Passivo massiccio. Dopo il ko interno con il Telimar Palermo, capitan Paride Saccoia e compagni incassano una sconfitta bruciante. Analogo punteggio nel primo e quarto periodo, devastante quello che precede l’intervallo lungo. Nella dodicesima giornata di A1 epilogo amaro per i napoletani, che ritorneranno alla Scandone per chiudere la regular season con il Camogli martedì 12 dicembre (ore 15).

Tre rigori trasformati dai biancoblu. I pallanuotisti di Daniele Bettini concedono poco agli avversari, sfruttando a dovere le superiorità numeriche (4/7). Basso, invece, il dato con l’uomo in più per i posillipini (soltanto 3/11). Trieste raggiunge il massimo vantaggio nella terza frazione con l’attaccante autoctono Michele Mezzarobba: +7 (12-5). Entra a risultato ormai acquisito (14-5) il portiere ex di turno Enrico Caruso. In acqua dal primo minuto, invece, l’altro ex della gara, il centroboa marchigiano Luca Marziali.

«Non abbiamo giocato una partita all'altezza delle nostre possibilità. È una sconfitta che brucia, ma è stata rimediata contro Trieste, una delle migliori formazioni del campionato», dichiara il tecnico Roberto Brancaccio. «Ora, in attesa delle decisioni che potrebbero arrivare in merito alla partita contro la De Akker Bologna, che comunque abbiamo vinto sul campo, non ci resta che chiudere al meglio questa prima particolare fase», chiosa l’allenatore classe 1979.