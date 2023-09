Genoa-Napoli in cinque meme: gli attaccanti bendati, i calcoli di Zack Galifianakis e la doppietta di... Tina Cipollari

Con il ritorno del campionato dopo la sosta per le Nazionali è tornato anche l’intossico collettivo post-Napoli. Gli azzurri non riescono a riscattare la sconfitta contro la Lazio, anzi rischiano di azzeccare un’altra bella figura di niente col Genoa e alla fine per fortuna ce ne torniamo a casa con un pareggio che sa di pasta in bianco dopo una nottata passata a rimettere. Per altre scoppiettanti analisi tecniche uscire da questo articolo e sceglierne un altro: qua si parla di meme.