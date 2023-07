Teresa Langella in lacrime per il nonno ricoverato: «Noi senza di te non siamo niente»

Un porto sicuro dove trovare riparo: i nonni. Che si tratti di un'opinione o di un semplice piatto caldo, assumono un ruolo essenziale nella vita dei propri nipoti. E lo sa bene Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, che nelle sue Instagram stories si è mostrata ai suoi fan in lacrime perché suo nonno, nelle ultime ore, si trova in ospedale. Un dolore che Teresa non è riuscita a celare.

In una delle tante dediche, Teresa Langella ha scritto un pensiero in napoletano: «Vita mia, ma che sta succedendo? Mi stai facendo preoccupare - ha scritto l'ex tronista in dialetto napoletano nelle sue Instagram stories - Lo so non è mai stato facile per te.

Un'infanzia difficile, una vita che ti ha messo sempre a dura prova e con le spalle al muro ma tu sei forte nonnino. Sei sempre stato forte ed io desidero solo che torni a casa al più presto. Non mi far stare con il pensiero. Noi senza di te non siamo niente».

Poi, ha aggiunto: «La nostra foto preferita. Forza nonnino, abbracciami forte come in questa foto e fammi sentire che andrà tutto bene. Ti amo con tutto il mio cuore. Quando si tratta dei nonni io perdo il controllo. E ringrazio ognuno di voi per il vostro buon cuore e la grande sensibilità che vi contraddistingue. Da sempre».