Elisabetta Canalis, ecco il segreto di bellezza col chirurgo estetico: «​Lavora sia sul muscolo, sia sulla cute»

Elisabetta Canalis ha condiviso con i fan il suo segreto di bellezza. La showgirl, infatti, ha mostrato uno dei trattamenti ai quali si sottopone per mantenere la pelle giovane e soda. La 45enne, nelle sue Instagram stories, ha mostrato qual è il tipo di trattamento che compie, nelle mani del suo chirurgo estetico. A spiegare di cosa si tratta è stato proprio che quest'ultimo che in vista della Milano Fashion Week svelò il segreto di Elisabetta Canalis: scopriamo insieme in cosa consiste.

La showgirl sarda si è recata nello studio del suo medico estetico di fiducia, il chirurgo maxillo-facciale e direttore sanitario di Medical Beauty Spot, Carlo Borriello.

Per essere al top della forma negli ultimi red carpet, Elisabetta Canalis ha provato il macchinario di radiofrequenza e anche nelle scorse ore ha condiviso questo trattamento con i fan.

A spiegare di cosa si tratta è il dottor Borriello, «parliamo di una tecnologia di radiofrequenza abbinata ad elettrostimolazione muscolare. Il macchinario, quindi, lavora nella stessa seduta sia sul muscolo, sia sulla cute. Si tratta dell’apparecchiatura più sofisticata e completa per la tonificazione di pelle e muscoli».