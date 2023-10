Briatore torna in tv con The Apprentice: «Andremo in onda in primavera 2024 su Rai2. Chi non manda il curriculum è fuori»

Torna il programma di Flavio Briatore "The Apprentice" e torna sulla Rai. È lui ad annunciarlo sui social aprendo alle candidature: «Chi non manda il curriculum è fuori».

Torna sulla Rai il talent per manager con Briatore

«Dopo più di 10 anni torna The Apprentice, io ero il boss e sono ancora il boss! Chi ha tra i 19 e i 35 anni e vuole partecipare deve mandare il curriculum. Andremo in onda in primavera 2024 su Rai2», spiega Briatore.

La trasmissione era un talent per aspiranti manager che si confrontavano con Briatore e dovevano superare alcune prove per dimostrare al boss di avere tutte le carte in regola per lavorare con lui.

Myrta Merlino, lite dietro le quinte a Pomeriggio 5? «Sono volati caffè e asciugamani»

Flavio Briatore dimagrito a Cartabianca, Berlinguer preoccupata: «Sta bene?». E lui spiega il motivo della sua "trasformazione"

Flavio Briatore: «Non si vede più una macchina italiana in giro, solo Mercedes e Audi. Come mai?»

In palio c'era la possibilità di lavorare per Briatore per circa un anno e con un lauto stipendio. I candidati venivano divisi in due squadre e per ogni squadra era nominato un team leader che doveva supervisionare e coordinare i colleghi. Il prossimo anno, dunque, si replica. Chi fosse interessato a partecipare deve mandare il proprio cv a theApprenticeItalia@fremantle.com.

Curiosità: il format è americano, negli Usa il conduttore è stato per ben 14 edizioni Donald Trump prima che corresse alle primarie repubblicane.