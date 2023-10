«Non faccio sesso da due anni perché sono troppo bella e faccio scappare gli uomini»

Una donna ha raccontato dell'amarezza che prova perché gli uomini sono troppo spaventati per uscire con lei a causa del suo aspetto e questo sta seriamente ostacolando la sua vita sentimentale. Si tratta della modella svedese Amber Sweetheart Johanssen che ha confessato di non avere un appuntamento da due anni perché ha lottato per trovare l'uomo giusto, ma crede che il suo insuccesso dipenda dalla sua bellezza.

«Non ho un appuntamento né faccio sesso da due anni, non sono celibe per scelta, semplicemente non riesco a trovare il ragazzo giusto. Il mio lavoro ostacola la mia vita amorosa e sessuale, e la maggior parte dei ragazzi è spaventata. L'ultima volta che ho avuto un appuntamento, un ragazzo, una volta scoperto il lavoro che facevo, mi ha dato buca senza dire niente. Onestamente penso che fosse intimidito dal mio successo e dalla mia bellezza», ha spiegato la modella e influencer.

Guadagnando 50 mila sterline (57 mila euro) al mese, grazie all'uso dei social, è contenta per la sua realizzazione personale, ma, la modella, non può dire la stessa cosa per il tipo di attenzioni che riceva nella sua vita privata. Amber, secondo quanto riportato sul The Mirror, ha detto di aver provato le app di appuntamenti, ma gli uomini tendono a pensare che sia una poco di buono e non accettano che i suoi contenuti in intimo sia già in rete prima che possano vederla dal vivo.

«Gli uomini mi hanno detto che non mi prendono sul serio e che sarebbero imbarazzati a stare con me - ha spiegato - Ho provato app di appuntamenti, ma i ragazzi sembrano pensare che sia un account falso o trovano i miei contenuti sexy online prima dell'appuntamento, e questo rende la cosa molto imbarazzante.

Sento che sono più interessati a portarmi a letto che a scoprire effettivamente chi sono», ha concluso Amber.