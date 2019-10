Amarezza in casa Giugliano, sconfitto ieri di misura (2-1) sul campo del Biancavilla. Ai tigrotti di Massimo Agovino non è bastata una buonissima prova, forse la migliore dall'inizio dell'anno in trasferta, per uscire indenne dall'impegno sul terreno dei siciliani. Il Giugliano era passato pure in vantaggio, con l'attaccante De Vena, e ha sprecato diverse occasioni da rete per rimpinguare il risultato.



"C'è amarezza, tanta amarezza - commenta il ds gialloblu Francesco Mango - Abbiamo dominato in lungo e in largo, ma siamo stati puniti da una leggerezza difensiva e da un eurogol dei nostri avversari. E' una sconfitta che incide molto sul morale della squadra - aggiunge il dirigente del Giugliano - ma ora dobbiamo rialzare la testa, metabolizzare subito la sconfitta e concentrarci per l'impegno casalingo di domenica. Affronteremo il Licata, una delle migliori compagini del girone". Finora in casa il Giugliano non ha mai toppato: quattro vittorie su altrettanti incontri disputati al Vallefuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA