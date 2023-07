Natalia Paragoni, l'influencer travolta dalle crisi post partum: «Piango sempre, ho pensieri negativi»

Natalia Paragoni è diventata da pochi giorni mamma per la prima volta. Ginevra è nata dalla relazione con il compagno Andrea Zelletta, conosciuto nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. L'arrivo della piccola ha portato una ventata di grandi cambiamenti nella coppia che ha cercato di farsi trovare pronta ad accogliere la figlia nel miglior modo possibile.

Purtroppo, essere mamma non è un compito facile e l'ha capito sin da subito Natalia che, già prima del parto, a pochi mesi dalla scoperta di essere incinta, si interrogava sulle difficoltà a cui sarebbe dovuta andare incontro dopo l'arrivo di Ginevra.

La modella e influencer è tornata brevemente su Instagram per raccontare come sta vivendo questi primi giorni, quasi una settimana, dal parto con Ginevra tra le braccia.

Natalia Paragoni è totalmente presa dalla sua piccola neonata, Ginevra, che ha catturato l'attenzione di tutti in casa.

Tra un riposino e una poppata, Natalia ha trovato il tempo per aggiornare i suoi follower sulla sua situazione e su come sta attraversando questi primi giorni da mamma. L'influencer ha scritto: «Le domande più frequenti che mi faccio sono: Sono in grado? Potrò farcela? Sono un po' assente, ma il momento che sto passando è una delle cose più belle della mia vita, ma anche la più difficile. Mi stanno travolgendo 473763 emozioni e pensieri, negativi e positivi. Piango sempre, come non mai».

Non deve essere facile per una ragazza di 25 anni diventare mamma, ma lei ce la sta mettendo tutta e i fan sono sempre pronti a darle supporto e a darle forza.