Teresa Langella, paura per i ladri sul treno: «Se n'è accorto anche il controllore»

Teresa Langella ha raccontato un episodio che l'ha preoccupata molto. Si tratta di un fatto spiacevole che si è verificato ai danni dell'ex tronista di Uomini e Donne e del suo fidanzato Andrea Dal Corso. I due erano in treno, direzione Venezia, dopo la tappa di Brescia di Mille Miglia 2023 alla quale hanno preso parte e che hanno definito come un'esperienza «assolutamente emozionante».

L'entusiasmo per la sfilata d'auto d'epoca però si è smorzato a causa di un episodio che ha coinvolto la coppia a bordo del treno e che la tronista ha così raccontato sui social.

«Ho appena assistito ad una scena che voglio proprio raccontarvi», anticipa Teresa Langella dopo aver spiegato quanto sia stato emozionante prendere parte a una tappa della sfilata d'auto Mille Miglia 2023.

«Sentite questa: praticamente vedo una coppia fiondarsi sul treno, non so di che nazionalità fossero, e avvicinarsi alle nostre valigie», ha raccontato un po' preoccupata l'influencer nelle sue stories di Instagram.

«Si trattava di due ladri.

Io mi guardo intorno, guardo il telefono. Ne abbiamo sentiti a centinaia di questi casi, anche in tv, ma vederli dal vivo fa un certo effetto. Questi in tre secondi mi avvrebbero preso il telefono dalle mani, valigia e borsa e sarebbero poi scappati. Meno male che se n'è accorto anche il capotreno e li ha immediatamente allontanati», conclude l'ex tronista ancora un po' spaventata per l'accaduto.