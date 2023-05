Teresa Langella e Andrea Dal Corso, il matrimonio è un problema: «Datemi una tisana». Cosa è accaduto

Teresa Langella e Andrea Dal Corso non trovano il ristorante per il matrimonio. L'ex tronista e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne hanno pubblicato delle simpaticissime stories Instagram in cui "disperati" non trovano location pronte ad ospitarli per uno dei giorni più importanti della loro vita. Lei si consola così.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sposeranno nel 2024, ma a quanto pare, ancora non trovano una location per i festeggiamenti.

Prenotare i ristoranti a distanza di anni per matrimoni e feste è ormai una guerra all'ultima location.

L'ex tronista di Uomini e donne, con il suo corteggiatore, sono già al terzo ristorante chiamato, ma senza ottenere nulla. Non si sa ancora quale sia la regione scelta dai due. Lei napoletana e lui veneziano, hanno reso noti i nomi dei testimoni e il periodo: maggio-giugno del prossimo anno. Ma per il momento non si sa niente di più.

Lei si consola con l'affetto dei suoi fan che le inviano messaggi di solidarietà e positività. Riusciranno a trovare il ristorante dei sogni?