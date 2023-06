Gianni Sperti, alla festa di compleanno per i 50 anni due tronisti arrivano mano nella mano: «Siamo noi la coppia migliore»

Gianni Sperti ha compiuto 50 anni lo scorso 12 aprile, ma la festa nella location di lusso di Pozzuoli si è svolta solo ieri sera. Tantissimi i vip accorsi per festeggiare l'opinionista di Uomini e donne, ma un dettaglio non è sfuggito ai fan.

Tra le varie coppie che si sono create all'interno del programma, una in particolare si è consolidata, tra alti e bassi, fuori dai riflettori. I due ex tronisti della trasmissione, dopo il «viaggio della speranza» in una Smart senza aria condizionata sono arrivati nel locale, elegantissimi e mano nella mano. Ecco di chi si tratta.

Dopo le delusioni amorose e le crisi che negli ultimi mesi li hanno coinvolti, i due ex tronisti di Uomini e donne si mostrano sorridenti mano nella mano al compleanno di Gianni Sperti. Al loro fianco Ida Platano e Alessandro Vicinanza, Lavinia Mauro e Alessio Corvino.

Arrivati a Pozzuoli, dopo una traversata Roma-Napoli in Smart, con qualche difficoltà e scenetta simpatica testimoniata sui social, i due si sono presentati come una vera coppia, stupendo i fan.

«Neanche durante il trono di Uomini e Donne eravamo così eleganti», hanno scherzato i due.

Si tratta di Luca Salatino e Matteo Ranieri.

I due sono legati da un'amicizia profonda che ha superato qualche difficoltà nelle ultime settimane dopo gli attriti che li hanno coinvolti. Gli ex tronisti, tornati apparentemente single per il momento e si mostrano spesso insieme sui social. Dopo la vacanza trascorsa a Rapallo, ieri hanno raggiunto la meta campana per festeggiare, insieme agli amici conosciuti all'interno del programma di Maria De Filippi, una tappa importante nella vita di Gianni Sperti.

I fan li adorano e li preferiscono insieme piuttosto che vederli in compagnia di corteggiatrici e fidanzate che li hanno fatti soffrire in passato.