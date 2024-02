Loredana Simioli, il ricordo del fratello Gianni e degli amici nel giorno del 50esimo compleanno

Loredana Simioli, l’attrice napoletana scomparsa cinque anni fa a causa del cancro, avrebbe compiuto oggi 50 anni. Numerosi i post sui social in cui viene ricordata. «Le devo tanto - dice il fratello Gianni - anche se in più occasioni Loredana afferma che ha avuto molti insegnamenti da me. Mi diceva che non è importante vincere o perdere, ma vivere. Mi ha lasciato la serenità».

Terra mia, la pagina fb dedicata alla città nata con il solo intento di ricordare i luoghi, le persone splendide e l'arte musicale teatrale e letteraria della nostra splendida Napoli, ricorda con le sue parole: «La mia famiglia è nata è cresciuta a Secondigliano e certo un’attrice in famiglia non se l’aspettavano.

Ho capito che quando siamo chiusi in una mentalità ecco che diventiamo degli scarafaggi. Facciamo cose in automatico con la nostra natura e il nostro ambiente. Mio fratello mi ha fatto ascoltare tutti i generi di musica e leggere moltissimi libri, mi ha trasmesso uno spirito di ricerca e la capacità di capire che siamo noi a cambiare la nostra vita e non rimanere prigionieri dell’ambiente in cui nasciamo e ad essere condannati da quello che pensiamo essere il nostro destino. Quando c’è talento ci deve essere immediatamente lo studio. Il talento a causa dei problemi che si affrontano nella vita quotidiana, può sfumare, invece con lo studio si riesce a conservarlo e migliorarlo».