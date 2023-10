Tommaso Zorzi a Roma, non trova taxi e prende un Uber: «40 euro da piazza del Popolo a Monti»

Anche Tommaso Zorzi si è aggiunto alla lista di celebrità e personaggi del mondo dello spettacolo che si sono accorti che i taxi a Roma, così come in gran parte d'Italia, stanno vivendo una crisi. Lunghe file e attese interminabili alla stazione Termini, così come nelle principali piazza e altrettanto, sotto gli alberghi o le abitazioni dei vip. Ecco come si è sfogato in merito l'ex gieffino.



«Una domanda agli amici romani, ma come si fa a chiamare un taxi qua? - ha chiesto Tommaso Zorzi nelle sue Instagram stories - Non che a Milano sia tanto meglio, ma qui sono 35 minuti che sto provando a chiamare una macchina e tutte le app mi dicono che non ce n'è nessuna disponibile e il 3570 non mi risponde perché la linea è occupata.

Quanto tempo prima devo chiamare un taxi per non arrivare sette ore in ritardo? Soprattutto un turista che non sa lo scempio dei taxi italiani».

Poco dopo lo sfogo iniziale, Tommaso Zorzi ha spiegato che l'unica auto che ha trovato è un Uber che per trasportarlo da Piazza del Popolo, dove alloggia attualmente a Roma, fino al rinomato quartiere Monti della Capitale, dovrà sborsare «40 euro, per poco più di due chilometri, 12 minuti di strada», ha concluso l'influencer milanese.